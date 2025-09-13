Cedeira acolle o ciclo “Cantos e contos ao solpor”

O Concello de Cedeira leva este sábado 13 o ciclo “Cantos e contos ao solpor” ao local social da Asociación de Veciños de San Román. Alí, ás 20.00 horas e con entrada libre, o actor Avelino González ofrecerá o seu monólogo “Chistes que foron contos”, no que fai unha adaptación aos tempos actuais de vellos chistes de curas, de políticos… porque “mudaron as formas, pero non o fondo, que é rir de quen manda”.
Para este espectáculo, Avelino González investigou os chistes que se contan en diferentes lugares do mundo e descubriu que en todas partes saen personaxes pintorescos ou importantes, lendas de mouras e tesouros, anécdotas e sucedidos tráxicos, cómicos ou amorosos. A toponimia, os xiros lingüísticos e o vocabulario do lugar onde se conte tamén son elementos fundamentais neste contar. E así créase un repertorio centrado no sitio no que se conta, no que se poderá recoñecer o lugar e a xente.
Será a segunda sesión deste ciclo que impulsa cada ano o Concello de Cedeira e que marca o paso do verán ao outono, sempre promovendo tamén a realización dos espectáculos en locais das diferentes parroquias. Os vindeiros dous sábados terán lugar outras dúas funcións, a primeira na parroquia de Regoa, a cargo de Carmen Conde, e a última no casco vello da vila, na praza do Pazo de Moscoso, a cargo de María da Pontragha e Bleuenn Le Friec.