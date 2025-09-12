Os alumnos do obradoiro dual de emplego “Terras do Ortegal II”, reciben os seus diplomas

O Teatro da Beneficiencia en Ortigueira, acolleu este venres 12 de setembro, a entrega de diplomas da II edición do Obradoiro dual de emprego “Terras do Ortegal II”, que contou coa participación de 19 alumnos e alumnas traballadoras e que tiveron a oportunidade, durante 9 meses, de formarse e obter o certificado de profesionalidade de nivel 2 SSCS0208 Atenció n sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
Os alcaldes de Ortigueira, Valentín Calvín; Cerdido, Alberto Rey; Mañón, Alfonso Emilio Balseiro; e a alcaldesa de Cariño, Ana María López participaron na entrega dos diplomas aos 19 alumnos e alumnas que asistiron e que superaron a formación que conduce á obtención do certifcado de profesionalidade de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
Nesta ocasión, a cita tamén contou coa delegada territorial da Xunta de Galicia, Martina Aneiros, e o director territorial, Juan José Couce, que quixeron acompañar ao alumnado na clausura desta formación que pon fin a 9 meses de formación e emprego. Tamén asistiron representantes das asociacións de adaptación Ferrol, de ASPROMOR e da residencia de maiores.
Na súa intervención, a delegada territorial puxo en valor este tipo de formacións que axuntan formación teórico-práctica ”prestando atención ás necesidades de cada contorna, neste caso unha comarca cunha poboación moi dispersa e envellecida”, explicou, “como a vía máis efectiva para acadar unha integración laboral máis alta que, a fin de contas, é o obxectivo que perseguimos”.
O alumnado quixo agradecer á Residencia de maiores ‘Dolores Díaz Dávila’, a ASPROMOR e ó Servizo Específico de Estimulación Terapéutica do Alzheimer e outras Demencias xestionado por AFAL Ferrolterra pola oportunidade brindada durante estos meses de visitar e realizar prácticas nas súas instalacións onde puideron consolidar ou adquirir habilidades para o desempeño da súa profesión.
O Obradoiro dual de emprego está subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia cun importe de 411.870,09€ e cofinanciado polos Concellos de Ortigueira, Cariño, Cerdido e Mañón con 15.000€.