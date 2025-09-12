Cortes de tráfico el domingo 14 en Ferrol con motivo de la Vuelta Ciclista a Galicia

La ciudad departamental será la meta de esta competición en la que se darán cita 120 corredores de 17 equipos. La FE-15 permanecerá cortada durante toda la prueba.

Con motivo de la última etapa en Ferrol de la XXIII Vuelta Ciclista a Galicia se establecen cortes de tráfico. La ciudad departamental será, este próximo domingo día 14, la meta de esta competición en la que se darán cita 120 corredores de 17 equipos, entre los que hay ocho escuderías gallegas, seis nacionales y tres internacionales.

Esta etapa transcurrirá tanto por zona urbana como rural, con salida de la plaza de Armas -a las 10:30 horas- y meta en el muelle de Curuxeiras tras pasar por A Malata, Doniños, Vila Eirexa, Covas, Mandía y Serantes. El recorrido se completará con el paso del pelotón por los concellos de Narón, Fene, Neda, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Cedeira y Valdoviño.

Así, según informa a la Policía Local, a las 10 horas, aproximadamente, se cortará la calle de la Tierra con calle Sol y calle de la Iglesia con Rubalcava. A La misma hora se cortará la calle Rastro a la altura de San Francisco, para que se pueda acceder al Arsenal y que no lleguen vehículos al puerto. A las 10.30 horas salida neutralizada hasta la FE-14.

A las 12:12 horas restricciones en la entrada en Ferrol por la AC-116, tras el paso quedará la vía abierta. A las 12:20 horas primer paso por meta y desde ahí se realizarán dos vueltas a la zona rural según itinerario de carrera. Entre vuelta y vuelve se abrirá el tráfico, por lo que los vecinos podrán desplazarse.

La finalización está prevista para las 13.33 horas en el puerto. La FE-15 permanecerá cortada durante toda la prueba, desde un poco antes de la entrada en Ferrol y hasta la finalización de la prueba.