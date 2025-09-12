Se han desbrozado en una semana en la zona rural de Ferrol, más de 25 kilómetros

Los trabajos se llevaron a cabo en las estradas de Mandiá, Papoi, Santa Comba, Ponzos, Cabo Prior y Confurco.

La concejalía de Servicios de Ferrol, al frente de la que se encuentra el concejal José Tomé, informa que esta semana comenzaron los trabajos de desbroces en el rural. Así el lunes las labores se iniciaron en las carreteras de Catabois-Mandiá, cementerio-Mandiá y Mandiá-Confurco.

El martes en Papoi-Rilo-Espiñeira, Santa Comba-Ponzos; el miércores en la estrada do faro al cabo Prior, Lodeiro-Papoi, Esmelle-Río Xunto; el jueves Vila da Igrexa-Vila da Area y estrada Ferrol-Doiños-San Jorge y Lago, este viernes 12 en Punta Penencia y Confurco. En total 26,5 kilómetros desbrozados.

El lunes está previsto que los desbroces sigan en las carreteras de San Cristovo-Cariño- Confurco y Brión-Liñares-Martín.

La empresa adjudicataria trabaja en las márgenes, zanjas y plataforma de las vías y caminos rurales de titularidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol tantas veces al año como se estime necesario en cada vía, hasta sumar 700.000 metros lineales anuales en ambas márgenes.

También se incluye en este lote las labores de planificación y programación de los trabajos, tanto periódicos como puntuales, la revisión del inventario, gestión de incidencias y resolución de reclamaciones, así como la elaboración de informes técnicos relacionados con el servicio, entre otras.

“Seguimos traballando para mellorar a situación dos veciños no rural, cumprimos o compromiso de manter a periodicidade dos desbroces”, afirmó Tomé

Además, esta semana los servicios de limpieza también están llevando a cabo trabajos de desbroce en la parroquia de Santa Marina.