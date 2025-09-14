Valdoviño aprueba 50 ayudas de apoyo al estudio

El Ayuntamiento destinará una partida ligeramente superior los 7.000 euros a esta línea de subvenciones escolares para familias con menos recursos.

Medio centenar de familias se beneficiarán de las ayudas para la formación académica que promueve el Ayuntamiento de Valdoviño a través de la concejalía de Servicios Sociales.

La Junta de Gobierno Local aprobó esta semana la concesión de 50 subvenciones, tras desestimar otras 12 solicitudes presentadas porque, en la mayoría de los casos, superaban el límite de ingresos establecido para optar a la ayuda. En total, el Ayuntamiento destinará algo más de 7.000 euros a estas becas, que permiten financiar los gastos derivados de la adquisición de material escolar y el transporte.

Estas ayudas de apoyo familiar buscan implementar el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, y tienen como finalidad compensar a aquellas familias que, por sus condiciones económicas, tienen más dificultades para hacer frente a los gastos derivados de la escolarización.