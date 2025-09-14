O pleno de Cedeira aproba o proxecto para ampliar a piscina municipal

A maioría da corporación tomou os acordos que permitirán asinar o convenio
coa Deputación Provincial para cofinanciar a actuación, valorada nuns 588.790€.
O pleno da corporación de Cedeira aprobou esta semana, cos votos a favor do PSdeG-PSOE e o BNG, o proxecto técnico da ampliación da piscina municipal e a solicitude dunha subvención nominativa á Deputación da Coruña para acometelo. Con estes acordos e o da necesaria modificación de crédito nos orzamentos municipais, aprobada na mesma sesión extraordinaria, complétanse os trámites precisos para poder asinar o convenio de colaboración coa institución provincial. A actuación ten un presuposto de 588.790,08€, dos que a Deputación asumirá 300.000€ e o Concello, os 288.790,08€ restantes.
A piscina municipal vai crecer ao longo e ao ancho, pasando dos 16×8 metros actuais aos 25×11,6m. É unha vella aspiración do Concello de Cedeira, que inicialmente pretendeu artellar un programa de financiación a tres bandas, coa Xunta de Galicia, para construír unha nova instalación. Foi un acordo unánime do pleno a comezos de 2023, pero a realide foi que o goberno autonómico non respostou e o municipal optou por procurar unha solución co respaldo da Deputación Provincial.
A obra de ampliación do vaso virá acompañado por unha importante mellora no funcionamento enerxético da instalación. A piscina actual foi inaugurada hai case 35 anos e ten un illamento deficiente, que vai ser corrixido cunha nova cuberta, novos muros para sustentala e unha fachada no lado leste que será de vidro illante e permitirá o paso da luz natural. Haberá novos equipos de depuración de auga, renovación de aire e iluminación e o conxunto procurará máis confort para usuarios e usuarias e menor consumo de enerxía.
Na mesma sesión plenaria recolleu a súa acta María Diana Cendán Rodríguez, a nova concelleira do BNG que ocupa o lugar de Xosé Antón Arribe Rodríguez.