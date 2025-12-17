“Los fabulosos cleaners” traen a Valdoviño un espectáculo con sorprendentes y mágicas pompas de jabón

Compartir Facebook

El Ayuntamiento invita al vecindario a asistir al espectáculo este domingo a las 18 horas en el auditorio de la casa de la cultura.

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a niños y mayores a asistir este domingo 21 de diciembre al sorprendente espectáculo teatral con pompas de jabón “Los fabulosos cleaners”. Una fantástica experiencia visual para participar toda la familia que comenzará a las 18:00 horas en el auditorio de la casa de la cultura.

La entrada es gratuita, y libre hasta completar aforo. Asimismo, al final de la función, el Apalpador se desplazará hasta el centro para saludar a los más pequeños de la casa, e invitarlos a la inauguración de su refugio temporal en la Puerta del Sol, que tendrá lugar inmediatamente después del espectáculo.

La pieza “Los fabulosos cleaners”, con Xoque Carbajal y Jouse García,, trae a Valdoviño l dos operarios de la limpieza del teatro que descubren por casualidad las posibilidades que les ofrecen sus herramientas de trabajo combinadas con agua y jabón. A partir de ahí, emprenderán un excitante viaje conducido por losa fantásticas pompas y burbujas.

El público se sorprenderá con pompas transparentes, humo, vapor, pequeñas, grandes, estáticas o volando por el escenario… y de este modo, los espectadores podrán caminar de la mano de estos dos personajes por un mundo mágico, lleno de color y de mucho humo.