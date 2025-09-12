Concello de Valdoviño y Seitura22 buscan la implicación de los vecinos en la creación de comunidades energéticas

Se presentó el proyecto “Redenerxía” en la casa de la cultura.
Seitura 22 ha presentado en Valdoviño el proyecto «Redenerxía». El objetivo era dar a conocer al vecindario los pormenores de las comunidades energéticas, sus objetivos y beneficios, para alentar así la participación social en su puesta en marcha. El alcalde, Alberto González, daba la bienvenida a las 30 personas que acudían a la convocatoria, que contó con la asistencia de Miguel Teixido, gerente de la asociación Seitura22, de la que participa Valdoviño y que, junto al GDR Terra e Auga, impulsa el proyecto.
Las comunidades energéticas suponen dar un paso adelante en los modelos de autoconsumo energético, favoreciendo una gestión integral de la energía solar,
fotovoltaica, eólica, hidráulica y biomasa (desde la producción al almacenamiento, distribución o comercialización). Están abiertas a personas físicas y también
jurídicas (ayuntamientos, cooperativas, asociaciones…), y pueden impulsar diferentes tipos de proyectos como los centrados en el autoconsumo colectivo, las compras colectivas o la comercialización de los excedentes.
Todo esto, con los evidentes beneficios medioambientales, sociales y, como no, económicos.