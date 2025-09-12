Sanidad da por terminado el episodio de contaminación en la playa cedeiresa de la Magdalena tras el último análisis

El agua tomado el pasado día 9 ofreció ya unos niveles aceptables de calidad.

La Alcaldía de Cedeira recibió este viernes la comunicación de la Consellería de Sanidad de que se da por finalizado el episodio puntual de contaminación microbiológicas en el agua de baño de la playa de la Magdalena.

El informe especifica que el análisis realizado con muestras tomadas el pasado día 9 resultaron con niveles aceptables de calidad. Así, el Ayuntamiento va a proceder de inmediato a retirar el cartel, colocado el pasado viernes, cuando la Consellería informó de la existencia de contaminación, en el que se avisaba de que el baño no estaba recomendado.