Sanidad da por terminado el episodio de contaminación en la playa cedeiresa de la Magdalena tras el último análisis

12 septiembre, 2025 Dejar un comentario 116 Vistas

El agua tomado el pasado día 9 ofreció ya unos niveles aceptables de calidad.

 

La Alcaldía de Cedeira recibió este viernes la comunicación de la Consellería de Sanidad de que se da por finalizado el episodio puntual de contaminación microbiológicas en el agua de baño de la playa de la Magdalena.

El informe especifica que el análisis realizado con muestras tomadas el pasado día 9 resultaron con niveles aceptables de calidad. Así, el Ayuntamiento va a proceder de inmediato a retirar el cartel, colocado el pasado viernes, cuando la Consellería informó de la existencia de contaminación, en el que se avisaba de que el baño no estaba recomendado.

Lea también

Máis de 10.000 euros para fomentar a igualdade en Neda, grazas ao Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero

O Concello de Neda contará con 10.237 euros para investir nos próximos dez meses co …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *