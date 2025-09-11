Se abre el plazo de ofertas para los accesorios de los vehículos autoescalera del servicio de bomberos de Ferrol

Las empresas interesadas pueden presentar su propuesta hasta el 25 de septiembre.

Hasta el 25 de septiembre las empresas interesadas pueden presentar ofertas para el suministro de accesorios para las dos autoescaleras del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. A través de este contrato, el Ayuntamiento de Ferrol pretende mejorar no solo las condiciones de seguridad de los bomberos, sino también reducir los tiempos de actuación en las intervenciones, lo que también en los permitirá “salvar vidas y reducir las lesiones de las víctimas que se atienden».

En la actualidad, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento dispone de dos vehículos autoescalera, que permiten realizar múltiples actuaciones como extinción de incendios, salvamento de personas, consolidación de elementos estructurales y no estructurales… Estos vehículos se dividen en dos partes: una relativa al chasis, cabina y equipamientos para la circulación por las diferentes vías. Y a otra, la relativa al equipo de altura, que es objeto de este contrato que se divide en dos lotes correspondientes a los dos vehículos autoescalera con los que cuenta el parque municipal.

El lote 1, valorado en 38.884,95 euros, es para el vehículo Iveco Magirus, modelo M32L-AT. Entre otros accesorios recogidos en el pliego de contratación están una camilla plegable, un safetypeak, un soporte safetypeak, un monitor de agua, una lanza de agua para monitor y un conector para la aspiración y descarga de líquidos y gases.

El lote 2 es para el vehículo Daf-Magirus modelo DLAK23/12. Una camilla plegable, un KTL escala CS, una funda roja y dos focos led para la cesta son los nuevos accesorios, que tienen un coste de 18.337,77 euros. La inversión total de ambos lotes es de 57.222,72 euros y la garantía de dos años.

El adjudicatario tendrá un plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la firma del contrato para dotación del material. Además, deberá de impartir una jornada formativa a cada una de los cinco turnos de trabajo sobre el funcionamiento, empleo y mantenimiento básico de cada accesorio, equipo y accesorio de los lotes adjudicados.