Juan Carlos I llega otra vez a Galicia, horas antes de la reina Sofía para amadrinar la botadura de una fragata

Juan Carlos I ha llegado otra vez a Galicia para participar en las regatas del fin de semana en Sanxenxo y lo hace horas antes de que la reina Sofía esté en la Comunidad para amadrinar la botadura de la primera fragata de la serie F-110.

De esta forma, Juan Carlos I aterrizó minutos después de las 14.00 horas de este jueves en el aeropuerto de A Coruña y la reina Sofía recalará en tierras gallegas esta tarde. Así, está previsto que el rey emérito participe, desde este viernes y hasta el domingo, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo en la regata que lleva su nombre, que reunirá en la ría a más de 180 barcos de 11 países.

Con todo, Juan Carlos I y su tripulación no navegarán a bordo del ‘Bribón’ ya que la embarcación de 6 metros se encuentran ya en Oyster Bay, cerca de Nueva York, donde el 17 de septiembre comenzará el mundial de esta flota.

ACTO DE LA REINA SOFÍA

Por su parte, la reina Sofía se desplazará a Ferrol donde ejercerá como madrina de botadura de la fragata F-111, bautizada como ‘Bonifaz’, en recuerdo al histórico militar y marino castellano del siglo XIII.

A este acto, que se celebrará en la tarde de este jueves en el astillero de Navantia, también asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.