As Pontes aproba a primeira RPT para mellorar as condicións do persoal e reforzar servicios públicos

O Pleno do Concello de As Pontes aprobou cos votos a favor do PSOE e o PP e abstención do BNG, a primeira Relación de Postos de Traballo (RPT) da historia do municipio, un documento esencial para modernizar a estrutura da administración local, ordenar funcións e responsabilidades e garantir unhas condicións laborais máis xustas para o conxunto do persoal municipal.
Durante a sesión plenaria ordinaria, a concelleira responsable da área, Ana Pena apuntou que “o Decreto 5/2015 fixou a obrigatoriedade de que todas as administracións públicas conten cunha RPT. Ata agora As Pontes non dispoñía deste instrumento, a pesar dos distintos intentos realizados nos últimos anos. Coa aprobación deste documento cúmprese unha demanda histórica tanto do persoal como dos sindicatos, que participaron no proceso de negociación colectiva”.
A nova RPT permitirá equiparar categorías, reducir desigualdades salariais moi pronunciadas e recoñecer funcións e responsabilidades que ata o de agora non estaban debidamente recollidas. Así, establécense melloras salariais que oscilan entre o 3,4% e o 6,6%, garantindo unha distribución máis equilibrada e digna.
Pola súa banda, o rexedor local, Valentín González Formoso, sinalou que “hoxe é un día moi importante para o Concello das Pontes. A aprobación da primeira RPT supón dar resposta a unha necesidade histórica: ordenar a administración local, mellorar as condicións laborais do persoal e, ao mesmo tempo, reforzar a calidade dos servizos que prestamos á nosa veciñanza. O noso obxectivo é que esta ferramenta sirva para crear unha administración máis moderna, eficiente e próxima, capaz de responder ás demandas actuais e futuras da cidadanía.”
O rexedor destacou ademais que a RPT permitirá consolidar un cadro de persoal estable, profesionalizado e mellor organizado, reforzando áreas prioritarias e asegurando que todos os traballadores conten cos recursos necesarios para desenvolver o seu labor con garantías.