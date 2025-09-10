Entradas para el partido del Racing de Ferrol en A Malata ante la SD Ponferradina

Ya están disponibles las entradas para el primer partido de la Liga E-Learning de Primera Federación, que se disputa el domingo 14 de septiembre, a las 20.30 horas en A Malata ante la SD Ponferradina.

Las localidades pueden adquirirse tanto de forma presencial, en las oficinas de A Malata, como en línea.

Los precios son los siguientes: Tribuna: 25 €, preferencia: 20 € y fondo Norte y grada visitante: 15 €. Para la afición visitante, los sectores habilitados son el 10 y el 11 del Fondo Norte.

Venta en línea, En este enlace y venta física: de lunes a jueves, de 10:00 a 16.30 horas; viernes, de 10:00 a 13.30 horas. Domingo, en la del estadio taquilla, desde las 19.30 horas.