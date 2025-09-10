El comité de Navantia Ferrol celebra el hito de la botadura de la F-111 pero exige mejoras laborales y de inversión

Montaje en grada del bloque 212 de la Fragata F-111 Bonifaz. Foto de Archivo

El comité de empresa de Navantia Ferrol ha calificado de «día histórico» este jueves por la botadura de la primera fragata de la serie F-110 y ha destacado que se trata del primer buque de una serie que considera «la más avanzada del mundo», situando a los astilleros gallegos como «referente internacional en la construcción de fragatas».

El comité ha subrayado que el éxito del programa se debe «al personal altamente cualificado y comprometido», tanto de Navantia como de las empresas colaboradoras, a quienes ha expresado su agradecimiento. «Las trabajadoras y trabajadores cumplimos«, han proclamado.

F-111 Bonifaz en grada para su botadura este jueves día 11

No obstante, la representación sindical ha reclamado a la dirección de la compañía, de las auxiliares y al Gobierno central que den pasos concretos para atender las demandas históricas de la comarca.

Entre ellas, figuran la aplicación del convenio provincial del metal a todas las empresas que operan en el astillero, la puesta en marcha de un coeficiente reductor para la jubilación en las profesiones ligadas al sector naval y una mayor inversión en infraestructuras.

El comité ha reclamado también «la modernización de instalaciones, la construcción de nuevos diques y la potenciación de la fábrica de turbinas«, con el objetivo de afrontar encargos tanto militares como civiles.

Además, ha exigido ampliar de forma significativa la plantilla mediante procesos de incorporación más ágiles y planes de formación para nuevos perfiles profesionales. «Es el momento de apostar por el sector naval en la ría», han insistido, y han añadido que unas instalaciones actualizadas, plantillas suficientes y condiciones laborales estables son «imprescindibles para garantizar el futuro del astillero».

 

 

 

