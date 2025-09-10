Presentación en Ferrol de ofertas para la remodelación de pistas deportivas de fútbol 8 en Caranza

La Plataforma de Contratación Pública del Sector Público abre hasta el 1 de octubre la convocatoria de ofertas para las obras de remodelación de dos campos de fútbol 8 en el polideportivo de Caranza, Ferrol, para convertirlos en un único campo de fútbol 11. Esta obra está cofinanciada por la Vicepresidencia Primera de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deporte, y susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

Esta actuación tiene un presupuesto de 876.997,01 euros (IVA incluido), que serán asumidos al 50 % por el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia.

La actuación prevista implica la intervención en 8.900 metros cuadrados de terreno dentro del parque. El proyecto incluye la remodelación de los dos campos de fútbol 8 actuales para convertirlos en un único campo de fútbol 11 (divisible, a su vez, transversalmente, en dos pistas de fútbol 8) con césped artificial homologado.

La instalación incorpora todo el equipamiento deportivo para la práctica del fútbol (porterías, banderines, bancos cubiertos o redes de protección, entre otros). También incluye la construcción de una nueva grada prefabricada de hormigón armado prefabricado de 45 metros de longitud y siete niveles, que se apoyará sobre el talud resultante de la ampliación del campo de fútbol.

También contará con nuevas instalaciones de riego centralizado, recolección de agua de lluvia y drenaje del campo con recuperación de agua para riego, así como un nuevo sistema de iluminación LED en mástiles. Finalmente, el proyecto incluye la plantación de césped natural en las zonas que permanecen libres debido a la nueva formalización del campo de fútbol 11. El plazo de ejecución es de seis meses.

Hasta el 25 de septiembre, se pueden presentar ofertas a los Servicios de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de dichas obras. El importe asciende a 37.335,88 euros.

RENOVACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL EN A GÁNDARA

También hasta el 1 de octubre, se pueden presentar ofertas para la renovación de dos campos de fútbol de césped artificial en el complejo deportivo de A Gándara en la Plataforma de Contratación Pública. La actuación forma parte de un proyecto global en el ámbito deportivo, Ferrol Cidade do Deporte, cofinanciado con la Xunta de Galicia, que transformará, mejorará y ampliará la capacidad de las instalaciones deportivas municipales.

El proyecto abarca los dos campos de fútbol 7 del complejo deportivo, que también incluye un campo de césped natural y un campo de fútbol 11 artificial. Gracias a esta actuación, se reparará la base de asfalto existente para corregir los problemas de planeidad de los campos de juego y se instalará un nuevo césped artificial certificado de última generación en ambos campos y en la zona de calentamiento. Además, se renovará el sistema de riego y las instalaciones de drenaje superficial de los campos. También se dotará de nuevo equipamiento deportivo para los banquillos, porterías, postes y las redes.

La inversión es de 319.440 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de cuatro meses.