Miriam Casillas, octava en la Copa del Mundo de Lanzarote

16 marzo, 2026 Dejar un comentario 76 Vistas

La internacional del Triatlón Ferrol se mantuvo entre las líderes desde el inicio de la prueba.

Fotografía de archivo de World Triathlon de la Copa del Mundo de Viña del Mar.

Miriam Casillas ha obtenido este fin de semana un octavo puesto en la Copa del Mundo de Lanzarote. La internacional del Triatlón Ferrol salió del agua en undécima posición y consiguió meterse en el pelotón líder gracias a una rápida transición y a apretar en los primeros kilómetros de ciclismo para enganchar.

Trabaja en un selecto grupo de 10 triatletas hasta que dos de ellas sufren una caída antes de llegar a la segunda transición, caída de la que la olímpica de Badajoz se libra por estar bien colocada en cabeza.

En una prueba marcada por el fuerte viento de la isla, Miriam Casillas realiza buena parte de la carrera a pie en quinta posición. Finalmente cruza la meta octava y segunda mejor española tras Marta Pintanel.

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