Valdoviño avanza el inicio de las obras de la senda peatonal y ciclista entre A Frouxeira y Meirás

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, ha celebrado el martes 9 por la tarde la reunión informativa sobre la senda peatonal y ciclista, que conectará el paseo de la laguna de la Frouxeira con el campo de fútbol de Meirás, con el anuncio del inicio de las obras. Tan solo dos días después de que el Ayuntamiento firmara el acta de replanteamiento de la intervención, estas comenzaron en la zona de Meirás. Decenas de propietarios de viviendas y fincas situadas en las márgenes del itinerario se acercaron al ayuntamiento para participar en la reunión, en la que también participaron los concejales de Urbanismo, Sergio Saavedra, y de Obras, Alejandro García.

Con un plazo de ejecución estimado de 4 meses, la intervención habilitará una ruta peatonal y ciclista de 8 km entre el paseo de la laguna de A Frouxeira y el campo de fútbol de Meirás. El proyecto se formuló hace 8 años, pero en aquel momento no pudo llevarse a cabo debido a la reticencia de la Consellería de Medio Ambiente. Tras replantear algunos aspectos, la Diputación Provincial de A Coruña lo presentó de nuevo a la convocatoria de ayudas europeas DUS 5000, consiguiendo su financiación. Hace unos días concluyó el proceso de contratación, con la adjudicación a la empresa José NO Mantiñán e Hijos con una inversión ligeramente superior a los 360.000 euros.

Por tramos, el alcalde detalló las líneas generales de la actuación y resolvió las dudas de los vecinos sobre los efectos generales y particulares de cada propiedad. En cuanto al tramo de la laguna de Frouxeira, Alberto González explicó que comenzará a la altura del camping municipal. A partir de ahí, se unificará el nivel de la acera, la calzada y el sendero.

El actual paseo de pizarra se mantendrá, el parterre se transformará en un itinerario para corredores y se crearán dos carriles bici de doble sentido, ganando metros de distancia a la calzada. La calzada, que se aglomerará, será de un solo sentido. Habrá tres salidas: por la calle Pintor José Leyra Domínguez (que se urbanizará según los planes provinciales); la calle Playa Frouxeira (que se urbanizará con fondos municipales una vez que el Ayuntamiento obtenga la titularidad del tramo final), y la calle Atios.

Desde allí, el sendero se adentra en el camino de tierra que bordea la laguna, donde se reforzará la señalización para destacar la preferencia de los ciclistas por la vía pecuaria paralela al sendero peatonal. La intervención se reanudará al final del camino de tierra, continuando el sendero hasta conectar con la AC-116. En este corto tramo, se creará una ruta peatonal y ciclista de 2 m de ancho y se reordenará el aparcamiento en la zona.

Desde la AC-116, a la altura de O Golpiño, el itinerario atraviesa Lago por el sendero creado en su momento por la Xunta hasta Meirás, y más concretamente, hasta la carretera de acceso al Faro. En este tercer y último tramo, se trabajará en dos zonas. La primera, en la margen derecha hasta el núcleo de Regueiro, y la segunda, en la margen izquierda, desde la escuela unitaria hasta el campo de fútbol.

En ambos casos, se creará un sendero de unos 2 m para uso compartido de peatones y ciclistas. La intervención se realizará en terrenos propiedad del municipio, así como de la cooperativa de Meirás, cedidos al Ayuntamiento, con el fin de evitar expropiaciones o afectaciones a la propiedad privada.

En la reunión, el alcalde explicó que la intención era continuar el sendero a lo largo de toda la carretera, pero que esto no había sido posible debido a la negativa de la administración regional. En cualquier caso, se trasladó a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao con la solicitud de realizar una intervención mínima que permitiese, al menos, crear un itinerario peatonal hasta el faro.