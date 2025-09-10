Comienzan en Ferrol los trabajos de mantenimiento de las zonas verdes del boulevard de As Pías

Esta semana comenzaron en Ferrol los trabajos de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del bulevar de As Pías. Varias brigadas del servicio conservación y mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y zonas deportivas dependientes del Ayuntamiento de Ferrol se encargó de las tareas de cortar y desbrozar, que se prolongarán a lo largo de los próximos días.

El Ayuntamiento de Ferrol está acometiendo estos trabajos a pesar de que el Ministerio de Transportes, que ejecutó la obra de urbanización de las Pías, no
traspasó su titularidad a la Administración local. Tras las reiteradas peticiones del Gobierno local de esta gestión, la semana pasada se llegó a un acuerdo, mientras no se oficializa el traspaso, para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, que se iniciaron esta semana.

