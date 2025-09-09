El patrullero de la Armada ‘Arnomendi’ continua desarrollando las campañas del bonito y del“JDP». Recalará en Santander

El patrullero de altura ‘Arnomendi’, que se encuentra realizando tareas de vigilancia e inspección pesquera en el marco del Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) en aguas del Océano Atlántico, al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez, atracará en el puerto de Santander el próximo 16 de septiembre.

El patrullero “Arnomendi” salió de Ferrol el pasado 5 de septiembre con objeto de desarrollar las campañas de vigilancia e inspección de pesca “Campaña del Bonito” y el “Plan de Despliegue Conjunto” (Joint Deployment Plan), lo que les mantendrá fuera de su puerto base por un periodo de un mes aproximadamente.

Una vez finalizada su participación en la “Campaña del Bonito”, el buque tiene previsto recalar en Santander el próximo martes 16 de septiembre para descanso de la dotación y relevo de inspectores.

El barco permanecerá abierto a las visitas durante su escala en Santander. Se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas el martes 16 de 1600 a 1900 y el miércoles 17 de 1000 a 1300 y de 1600 a 1900 horas.

Una vez finalizada la escala, el viernes 19 de septiembre, el buque se hará de nuevo a la mar para iniciar la “Campaña JDP” y continuar con los cometidos de vigilancia e inspección pesquera de buques pesqueros en general, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el “Arnomendi” efectúa también labores de apoyo a la flota pesquera dedicada a esta pesquería.

Para desempeñar las tareas de inspección pesquera durante estas campañas, el “Arnomendi” cuenta con la participación de un inspector de la “Secretaría General de Pesca” en cada una de las campañas.