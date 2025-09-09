Este sábado celebración en el Barrio de A Magdalena del «Día del chocolate»

Este sábado, día 13 de septiembre, se celebra el día Mundial del Chocolate, una fecha para reconocer el legado y el placer que el chocolate aporta a nuestras vidas. Lejos de ser solo un dulce tentador, el chocolate ofrece una variedad de beneficios para la salud, especialmente cuando se consume en su forma más pura como el chocolate oscuro.

Este manjar no solo es altamente nutritivo, sino que también mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial. Sus propiedades antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, lo que contribuye a un cuerpo más saludable.

Celebración en Ferrol

Toda vez que el trazado del barrio de la Magdalena en cuadrículas es semejante a una rica tableta de chocolate, Cites Ferrol aprovecha esta fecha especial para poner en valor un barrio único, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1984. Además, La Magdalena es uno de los elementos incluidos en la candidatura a Patrimonio Mundial “Ciudad de Ferrol, Porto de la Ilustración”.

Por este motivo, gracias al programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións que muestra la ciudad como un gran lienzo en blanco en el que poder expresarse y que está financiado por la Diputación de A Coruña, la Asociación de Vecinos de la Magdalena y el Ayuntamiento de Ferrol, un año más la Rondalla Só Elas recorrerá el barrio repartiendo entre los viandantes tabletas de chocolate. El recorrido musical partirá a las 8 de la tarde de la plaza de Amboage. Junto con la tableta se entregará un folleto informativo sobre la celebración.