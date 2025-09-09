Ferrol y AFAL se unen para conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer

Entre otras actividades, está prevista la conferencia de la bióloga Eva Carro y una caminata para reivindicar la movilidad para todos.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, y el vicepresidente y gerente de Afal, José Otero, presentaron este martes por la mañana las actividades previstas con motivo del Día mundial del Alzhéimer, que se conmemora el día 21 de septiembre. Bajo el lema Igualando derechos “este año reivindicamos los derechos de las personas afectadas por esta dolencia, ya que esta enfermedad degenerativa les va restando calidad de vida”, afirmó la concejala de Política Social.

Martínez insistió en la necesidad de implicación de las administraciones y en la sensibilización y visibilización de esta enfermedad, “desde el Ayuntamiento de Ferrol tenemos un convenio con Afal, por un importe de 15.000 euros, para apoyar las actividades que llevan a cabo para mejorar la calidad de los usuarios y de sus familias”. Y en esta línea, se enmarcan las actividades previstas para esta conmemoración.

Desde la Afal su vicepresidente, José Otero, agradeció al Ayuntamiento de Ferrol “no solo la ayuda económica que nos presta, sino también su implicación, un año más, en el Día mundial del Alzhéimer”. Los actos comenzarán el lunes 21 con la inauguración de la muestra Juntos sumamos recuerdos sobre las actividades que se llevan a cabo en los diferentes centros de Afal. La exposición podrá visitarse en el centro comercial Odeón.

En la línea de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad, el viernes 19 a las 16.30 horas, tendrá lugar la conferencia de la bióloga y científica titular del Instituto de Salud Carlos III, Eva Carro, y que lleva por título Marco científico y ético de la detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer: un enfoque necesario para la prevención. El acto se celebrará en la sede de Afundación y el acceso es libre hasta completar el aforo.

Y para finalizar, el día 21 está prevista la caminata «Ponte en su piel», que partirá a las 11.00 horas de la Casa del Mar y finalizará en la plaza de Amas con la lectura de un manifiesto. Se trata de una actividad transversal, en la que participa la concejalía de Movilidad y que se incluye dentro de las actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 septiembre y que tiene como lema este año Movilidad para todos.

Desde la concejalía de Política Social, “animamos a los ferrolanos a participar de estas actividades, ya que entre todos podemos dar mayor visibilidad a la enfermedad de Alzhéimer”, apuntó la edila, Rosa Martínez.