Neda organiza dous almorzos veciñais para presentar o programa de dinamización comunitaria Aloumiños

9 septiembre, 2025

Neda será un dos 20 municipios galegos nos que se desenvolverá nos próximos meses o proxecto Aloumiños, destinado a favorecer as relacións socias e mellorar o benestar físico e emocional da poboación maior.

Co obxectivo de contactar con persoas interesadas en sumarse, e avanzar na posta en marcha de grupos na localidade, convócanse durante a semana que vén almorzos veciñais tanto no núcleo urbano como en Viladonelle.

O proxecto, xurdido da colaboración entre o Colexio de educadores e educadoras sociais e Sergas, conta co apoio municipal e busca crear espazos de encontro para mellorar o benestar asociado ás relacións interpersoais e ao apoio social. Un segundo obxectivo é contribuír a mellorar a saúde física e mental da poboación, mediante a intervención sociocomunitaria.

Dende o Concello anímase á veciñanza, especialmente nedenses de 65 anos en diante, a participar nos almorzos comunitarios que terán lugar este venres, 12 de setembro, no local social de Viladonelle (10 horas) e na Casa das palmeiras (11:30 horas). Estes encontros servirán para falar das actividades semanais que se levarán a cabo durante os tres meses que durará o programa –pequenas andainas, actividades culturais e de lecer, obradoiros sociosanitarios…- así como para que a xente interesada se coñeza e se apunte.

Aquelas persoas que non poidan asistir aos almorzos, pero desexen ter información ou queiran participar en Aloumiños, poden chamar ao 698165131.

