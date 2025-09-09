Narón retoma os programas Apego e Guizo con propostas nos centros cívicos de San Xiao e Couto

O Concello de Narón retoma a través da concellaría de Política Lingüística, dirixida pola edil María Lorenzo, as actividades dos programas Apego e Guizo, cunha gran variedade de propostas para nenos que se desenvolverán de setembro a novembro deste ano.
A edil naronesa recordou que se trata de propostas de balde pero que requiren inscrición previa a través do Servizo de Normalización Lingüística de Narón. O programa Apego, para nenos de 0 a 6 anos, levarase a cabo novamente no centro cívico social de San Xiao, con catro propostas que darán comezo ás 17:00 horas.
A primeira delas será o día 17 deste mes, co espectáculo A Voar, de Cé Orquestra Pantasma. Unha proposta baseada no libro A voar, ao ritmo da orquestra Pantasma e na que se conta e canta a viaxe de Xoana, que mudará a súa vida. A segunda das actividades será en outubro, o día 15, Leo e a música, de Trémola Teatro, na que o protagonista, un león moi curioso, pasea polo bosque e atopa numerosos compañeiros de viaxe.
Ese mesmo mes de outubro poderase ver Sorpresa, de A Xanela do Maxín, o día 29, no que a curiosidade e a imaxinación serán grandes bazas para vivir unha divertida experiencia con caixas sorpresa cheas de historia, aventuras e fantasía.
A última proposta do programa Apego será o día 19 de novembro, xornada na que se programou un obradoiro de construción de pandeiros e cantareiras, de Semente de Trasancos, no que se empregarán materiais de refugallo e os menores participantes se convertirán por uns intres en auténticas cantareiras. A maiores, tal e como recordou a concelleira de Política Lingüística, continúan as propostas do programa Guizo, neste caso para menores de 6 a 12 anos no centro cívico social do Couto e ás 11:00 horas.
Neste caso hai tres propostas, a primeira delas o día 20 deste mes, Cestos de papel, de Pedras de Papel, no que as nenas e nenos aprenderán a facer cestos usando a técnica tradicional pero con materiais como papel. O día 18 de outubro será o turno do obradoiro O gaiteiro verde, da Fundación Legar, sobre creación de instrumentos vencellados á música de raíz, no que poderán facer petos, curuxas, ramos, rachas, bemberillas… e aprenderán a tocalos interpretando con eles cantigas populares.
A terceira actividade será o día 15 de novembro, Aprendices de ornitólog@s, de Pegadas culturais, que é un obradoiro teatralizado no que dúas dous ornitólog@s desesperados por atopar paxaros contarán coa colaboración das nenas e nenos para atopalos.
A información ao completo destas propostas pode consultarse a través da web: www.naronengalego.gal e www.apego.gal. As inscricións nestas actividades, de balde, deben realizarse previamente a través do correo electrónico a.pita@naron.gal, indicando o nome da actividade, o nome e idade do menor participante na mesma, o do nai, pai ou persoa que o acompañará, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto.
A concelleira María Lorenzo animou ás familias a inscribirse nestas propostas, “que apostan por dinamizar a cultura e a lingua galegas a través dunhas propostas que teñen tamén unha parte moi didáctica”.