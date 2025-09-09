La presentación de ofertas en Ferrol para la renovación del centro cultural Carvalho Calero finaliza el día 25

El Ayuntamiento de Ferrol tiene un nuevo proyecto en licitación: la renovación del interior del centro cultural Carvalho Calero, una actuación en el marco del convenio de regeneración urbana de los barrios firmado con la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.

Con ella, se cumple otro de los compromisos adquiridos con los vecinos del ensanche A. La Plataforma de Contratación del Sector Público incluye la licitación para esta obra, cuyas ofertas pueden presentarse hasta el 25 de septiembre.

El proyecto completa la renovación de los acabados de paredes y techos (incluyendo reparación o sustitución), la adaptación de los accesos y las actuaciones en los aseos, haciendo que el destinado a personas con movilidad reducida sea realmente accesible según las exigencias actuales en este ámbito, y dotándolos del equipamiento adicional necesario en materia de higiene. El proyecto incluye la retirada del pavimento actual en las zonas de paso de la primera planta y la instalación de otro pavimento vinílico homogéneo, del mismo tipo que el utilizado en los aseos.

También se prevé revisar y actualizar las instalaciones periódicamente, sustituir los elementos de acabado de los alféizares de las ventanas, el acabado del cuerpo elíptico central y realizar algunas obras en los suelos. Además, se reparará el videoportero y se sustituirán las luces rotas.

El presupuesto base de licitación asciende a 554.349,98 euros y el plazo de ejecución de las obras será de cinco meses.