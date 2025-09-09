Rescatan ileso al tripulante de una lancha que se cayó al agua, en Cariño, tras un golpe de mar

El tripulante de una embarcación que se quedó dando vueltas sin control en Cariño, tras caer al agua por un golpe de mar ha sido rescatado ileso en las últimas horas de este lunes, día 8, según ha informado el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia.
Sobre las 21.15 horas de este lunes un particular contactó con el CIAE-112 para informar de que una lancha estaba dando vueltas sobre sí misma en la zona de la playa de Fornos, en A Pedra, Cariño, y que no tenía nadie a bordo. El alertante trasladaba también su sospecha de que el tripulante hubiera podido caer al mar.
El CIAE 112 Galicia alertó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal- GES de Ortigueira. Salvamento movilizó la embarcación ‘Salvamar Shaula‘ y Gardacostas desplegó el helicóptero de rescate ‘Pesca II’.
Poco después, otro particular informó de que el tripulante vecino de Ortigueira ya había sido localizado y recogido por una embarcación que estaba en la zona, que lo había trasladado al puerto ortegano. El afectado no necesitó asistencia sanitaria.