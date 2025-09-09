La Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol abre las inscripciones del programa EnRede e impulsa nuevas Rutas Saludables

La inscripción para ambos programas es totalmente gratuita y se puede formalizar en la sede de la Asociación, a través del correo electrónico ferrol@contraelcancer.es o en el teléfono gratuito 900 100 036

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol tienen ya abiertas las inscripciones para una nueva edición de EnRede, el programa gratuito de actividades de ocio y tiempo libre que busca acompañar a pacientes oncológicos y a sus familias a través de actividades que fomentan hábitos de vida saludable y favorecen el desarrollo social y emocional.

El programa —que también se desarrolla en A Coruña y Santiago — incluye en Ferrol una amplia variedad de propuestas que abarcan desde el ejercicio físico —con actividades como pilates, gimnasia y natación— hasta talleres culturales e iniciativas en contacto con la naturaleza, como club de lectura y huertos urbanos.

En la pasada edición participaron cerca de 300 personasen la provincia, una cifra que refleja la buena acogida del programa y su consolidación como recurso de apoyo y acompañamiento, ofreciendo un espacio seguro donde pacientes y familiares pueden compartir experiencias, recibir acompañamiento profesional y fortalecer su bienestar emocional a lo largo del proceso oncológico.

Las actividades comenzarán en octubre de 2025 y se prolongarán hasta junio de 2026. Para poder participar es necesario realizar una inscripción previa en la sede de la Asociación en Ferrol (Calle Tierra, 5), a través del correo electrónico ferrol@contraelcancer.es o en el teléfono gratuito 900 100 036. Cada solicitud será valorada de manera individual por profesionales de la Asociación, que adaptarán las actividades a las condiciones físicas y necesidades de cada persona.

Vuelven las Rutas Saludables

Paralelamente al programa EnRede, la Asociación retoma este año también las Rutas Saludables, una actividad gratuita y quincenal abierta a toda la población. Esta iniciativa forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud de la Asociación Española Contra el Cáncer y busca combatir el sedentarismo. Los paseos, de baja dificultad y unos cinco kilómetros de recorrido, están diseñados para promover tanto la práctica de ejercicio físico como la socialización en un entorno natural, con la guía de voluntarios de la Asociación.

La primera ruta tendrá lugar el martes 14 de octubre a las 11:00 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en la sede de la Asociación (Calle Tierra, 5) o llamando al teléfono gratuito 900 100 036. Además de Ferrol, el programa de Rutas Saludables se desarrollará también en Valdoviño, A Coruña y Santiago, ofreciendo a más personas la oportunidad de participar en estos paseos.

Las Rutas Saludables de la Asociación se enmarcan en el Plan 2 Millóns, un proyecto impulsado por el Clúster do Deporte Galego que busca incrementar los niveles de actividad física en dos millones de gallegos y gallegas, contribuyendo así a una vida más activa y saludable.