El Club de Golf Campomar acogió la 5ª Edición del Torneo Fundación Isidro Silveira

El pasado fin de semana (viernes día 5 y sábado día 6) se celebró en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 5ª Edición del Torneo Fundación Isidro Silveira.
La inscripción fué de 42 jugadores entre los dos días. El buen tiempo en esta ocasión acompañó a los participantes en ambas jornadas y eso unido al magnífico estado del campo, ayudó a que se consiguieran unos buenos resultados. Los vencedores en las distintas categorías fueron los siguientes:
Campeón Scratch: ANDRÉS SOUTO PANTÍN
1er Clasificado 1ª Categoría: JUAN SOUSA FERREIRO
1er Clasificado 2ª Categoría: INDALECIO SEIJO JORDAN
2º Clasificado 1ª Categoría: EDGAR ALVARIÑO MARTÍNEZ
2º Clasificado 2ª Categoría: RAMÓN VALENCIANO BILBAO
Premio Mejor Dama: MARTINA VILASUSO OLIVERA.
Premio Mayor de 75 Años: CARLOS GONZÁLEZ BARAHONA
Premio Mejor Approach: FRANCISCO PITA-ROMERO CAAMAÑO
Premio Mejor Drive: ANDRÉS SOUTO PANTIN