El Club de Golf Campomar acogió la 5ª Edición del Torneo Fundación Isidro Silveira

El pasado fin de semana (viernes día 5 y sábado día 6) se celebró en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 5ª Edición del Torneo Fundación Isidro Silveira.
 
Fuente Club Campomar/ Jorge Silveira entregando el premio al ganador Scratch a Andrés Souto Pantin.
 
La inscripción fué de 42 jugadores entre los dos días. El buen tiempo en esta ocasión acompañó a los participantes en ambas jornadas y eso unido al magnífico estado del campo, ayudó a que se consiguieran unos buenos resultados. Los vencedores en las distintas categorías fueron los siguientes:
 
Campeón Scratch: ANDRÉS SOUTO PANTÍN
 
1er Clasificado 1ª Categoría: JUAN SOUSA FERREIRO
 
1er Clasificado 2ª Categoría: INDALECIO SEIJO JORDAN
 
2º Clasificado 1ª Categoría: EDGAR ALVARIÑO MARTÍNEZ
 
2º Clasificado 2ª Categoría: RAMÓN VALENCIANO BILBAO
 
Premio Mejor Dama: MARTINA VILASUSO OLIVERA.
 
Premio Mayor de 75 Años: CARLOS GONZÁLEZ BARAHONA
 
Premio Mejor Approach: FRANCISCO PITA-ROMERO CAAMAÑO
 
Premio Mejor Drive: ANDRÉS SOUTO PANTIN

