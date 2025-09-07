Cerca de 30 personas recorren la tercera etapa del Camino Inglés, de Pontedeume a Betanzos, de la mano del Programa Explorer UDC

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares, y la concejala de Turismo, Promoción Económica y Formación y Empleo de Pontedeume, Ángela Piñeiro, recibieron, este domingo, a las 9:45 horas, en el Torreón de los Andrade, a las cerca de 30 personas que participaron en la tercera etapa del Camino Inglés, de Pontedeume a Betanzos, de la mano del Programa de Emprendimiento Santander X Explorer UDC que promueve la Vicerreitoría de Estudiantes y Empleabilidad.

A lo largo de este recorrido de más de 19 kms, los y las participantes realizaron una parada en el espacio coworking A Casa do Pescador, en Miño, donde fueron recibidos por el concejal de Turismo, Deportes y Promoción Económica, José Manuel Pantín, y otra en el hotel rural Bemar del Camino, en Paderne.

A su llegada a Betanzos visitaron el casco histórico de la villa y conversaron con las integrantes de la Xunta Directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACEBE), Mónica Souto y Sonia Romero.

Esta iniciativa sigue los pasos del proyecto de divulgación científica “Camiño ConCiencia” que impulsaron los investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Ana Ares, Armando Yáñez y Ginés Nicolás con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su principal objetivo era el de recorrer las seis etapas del Camino Inglés desde Ferrol hasta Santiago de Compostela y conocer más al por menor el Campus Industrial de Ferrol y sus potencialidades en los campos de la docencia, de la transferencia y de la investigación.

Foto: la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y la concejala de Turismo, Promoción Económica y Formación y Empleo de Pontedeume, Ángela Piñeiro, junto con las cerca de 30 personas que este domingo realizaron la tercera etapa del Camino Inglés de la mano del Programa de Emprendimiento Santander X Explorer UDC.



