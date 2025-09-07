Este sábado se organizó una visita interpretativa al Molino de O Carrizo, en Neda

El calendario de actividades de la Festa do Pan 2025, en Neda continuó en la mañana del sábado con una visita interpretativa al molino de O Carrizo.

Xavier Pujol y Manuela Calderón volvían a abrir las puertas de su propiedad, y el primero ejercía de guía de excepción para los participantes en la iniciativa, que arrancaba con una caminata desde el área recreativo de Maciñeira.

Experto en educación ambiental, Xavier Pujol se detuvo por el camino en la flora y fauna del territorio, además de tratar usos y costumbres en la zona ligados al río.

Ya en el molino, en proceso de recuperación, Xavier repasó su historia, que comenzaba en el siglo XIX como fábrica de papel, y continuaba como molino fariñeiro hasta la década de los 80 del pasado siglo, cuando cesaba la actividad.

El Concello les agradeció la oportunidad de visitar esta parte de la historia de Neda, hoy su hogar. Un agradecimiento que hizo extensivo a todas las personas que participaron en la iniciativa.



