Abonos disponibles-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

El 19 de junio la Real Filharmonía de Galicia inauguraba la nueva temporada 2025- 2026 con el sugerente lema “Historias”. Quizás por el hecho de que en febrero cumplirá su 30 aniversario‒ desde su nacimiento en 1996‒, lo que hace que Galicia cuente con dos orquestas principales‒junto a la Sinfónica‒, con características diferentes musicalmente hablando‒algo que no acaba de apreciarse‒ y, por tanto, perfectamente compatibles.

Abrigaba entonces ‒entre otras cosas‒ el entusiasmo que alienta el convertir los sueños en realidad en una Comunidad en la que el panorama musical era complicado, heredero de la poca importancia que se le dio históricamente a la música académica en este país, considerada un “arte de segunda” frente a otras manifestaciones artísticas como la literatura o la pintura.

En aquel momento y recordando que hubo precursores previos, muchos consideramos que aquello era una

primavera cultural con la que se restablecían antiguos daños e insensibilidades, impregnando el ambiente de perfume de sutil fragancia, como el de una verdadera reina.

La RFG en esta nueva temporada vuelve a sus orígenes, pero no sumergida en la nostalgia ou nesa morriña ou saudade nosa, sino recuperando la historia como origen de un presente que destaca por sus conciertos y por desarrollar su labor didáctica, el taller de composición, la colaboración con la EAEM, los conciertos de barrio, los ciclos (EN) FOCO, con la finalidad de atraer a un público nuevo mediante propuestas transversales o COMETAS, para dar espacio a la nueva creación contemporánea, etc. La RFG ofrece para aproximarnos a sus propuestas, junto a los habituales abonos anuales, otras opciones adaptadas a los distintos públicos. Están disponibles desde el 4 de septiembre ‒ Compostela Cultura‒.

Sirva esto para como apuntaba su actual director A. Brönnimann para “escribir as novas historias dunha orquesta que mira adiante con orgullo do seu pasado e a ilusión que ainda está por descubrir”.