Pontedeume comienza las obras de construcción del nuevo aparcamiento de Ombre

El alcalde Bernardo Fernández Piñeiro señala que estas vendrán seguidas de actuaciones semejantes en las parroquias de Boebre, Centroña y Nogueirosa.

El Ayuntamiento de Pontedeume dio comienzo esta semana a las obras de construcción de un nuevo aparcamiento junto al cementerio y la iglesia parroquial de Ombre. El importe de los trabajos ronda los 100.000 euros, y el plazo de ejecución es de dos meses.

La actuación consiste en el acondicionamiento de una parcela adquirida previamente por el Ayuntamiento, en la que se crearán unas plazas de estacionamiento de vehículos «muy necesarias dada la escasez de espacio para aparcar en la zona«, explica el alcalde Bernardo Fernández Piñeiro.

«Esta actuación viene a dar continuidad a la línea que pusimos en marcha desde el gobierno municipal desde nuestra llegada a la Alcaldía, creando zonas de aparcamiento en las cercanías de las iglesias y camposantos, además de las del casco urbano, con el objetivo de seguir mejorando Pontedeume«, señala el regidor.

«En esta línea, desde el ejecutivo local estamos trabajando para la obtención de los terrenos necesarios para continuar con estas actuaciones en las dos parroquias que quedan, las de Centroña y Nogueirosa«, añade Fernández Piñeiro. «En el caso de Boebre, estos días estamos contratando ya los trabajos, teniendo casi finalizado el proceso de licitación«, concluye.