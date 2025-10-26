Asociación Cultural Apelón Educación convida ó Samaín cunha sesión especial de contos de arrepío

Como vén sendo tradición, con motivo do Samaín se celebra unha sesión especial de contos de arrepío. Nesta ocasión achegarase Brais das Hortas, da compañía Charlatana, para ofrecer o seu espectáculo: “Contos de defuntos (e outros asuntos)”. Terá lugar o domingo, 26 de outubro ás 18:30 horas no local Social de Maiores (rúa Castelao / Telefónica).
Trátase dunha sesión chea de historias de mortos que non están tan mortos, da Santa Compaña que non era tan santa, de aparecidos e visións… De todas esas cousas que, en Galicia, sempre nos acompañan entre a vida e a morte, e das que nunca está de máis falar un pouco. Porque o mundo cambia —o dos vivos, e quen sabe se tamén o dos mortos!— e, aínda que agora haxa luz eléctrica, nunca se sabe onde pode aparecer algo…
E a tarde rematará cun bo chocolate e bola para compartir entre todos os asistentes.
«Agardamos contar coa vosa presenza para celebrar xuntos o Samaín con medo e humor a partes iguais», expresa a Asociación Cultural Apelón Educación.