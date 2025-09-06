Cesa la subdelegada del gobierno, María Rivas. Ocupará su cargo Julio Abalde y el ferrolano Aitor Bouza será Parlamentario gallego

Después de cuatro años como subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, este viernes cesó en su cargo María Rivas.

Pasará a ocupar el puesto de subdelegado el actual diputado autonómico socialista y ex rector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde, por lo que deberá dejar ese cargo el Parlamento autonómico, que ocupa desde las elecciones autonómicas de 18 de febrero de 2024 y será sustituìdo en el escaño por la provincia de A Coruña por el ferrolano Aitor Bouza, líder del PSdeG en Santiago y secretario de Acción Territorial y Formación de la ejecutiva socialista de Galicia y uno de los principales asesores del secretario general del partido, Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Julio Abalde es doctor en Biología por la Universidad de Santiago (USC). Está estrechamente vinculado al campo de la Educación, donde comenzó como docente en el año 1985. Además de ser rector de la UDC, Julio Andrade desarrolló distintas funciones de gestión universitaria en departamentos del mencionado centro universitario coruñés y de la Universidad de Santiago. Nominado director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, entre 2005 y 2009, vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de la UDE entre 2012 y 2016, y presidente de la Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entre 2017 y 2028, así como de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga).

Miembros del PSdeG en la ciudad de A Coruña cuestionan los méritos de Julio Abalde para acceder al cargo de subdelegado, toda vez que su paso por el rectorado de la Universidad de A Coruña concluyó con un agujero de tesorería de 13 millones de euros que ha obligado al nuevo equipo dirigente a poner en marcha un programa de reducción del gasto en la institución académica.

María Rivas

María Rivas López (Coruña 1974) es funcionaria del Ayuntamiento de A Coruña desde el año 2001 donde comenzó como Técnica Socióloga en la Dirección de Planificación y Control de Gestión como responsable de la puesta en marcha del Observatorio Urbano de A Coruña, el Observatorio de la Calidad de los Servicios y participando en proyectos de planificación estratégica como la fase de implantación de la Agenda Local 21 o la Auditoría Urbana. Entre el 2008 y el 2011 fue jefa de Servicio de Alcaldía y entre el 2011 y 2018 realizó diferentes funciones en el departamento de Estadística y Padrón y en los registros municipales como coordinadora.

En junio de 2018 asumió la jefatura de Gabinete del Delegado del Gobierno en Galicia hasta su nombramiento como subdelegada del Gobierno en A Coruña en junio de 2021.

María Rivas acumula tres décadas de militancia en el PSdeG y de vocación de servicio público y experiencia dilatada en la política local, han agregado fuentes socialistas

En la Subdelegación ha mantenido un perfil activo de contacto permanente entre las administraciones de la provincia y las del Estado, con un carácter conciliador que la ha llevado a los 93 municipios de A Coruña de todos los colores políticos.

Ha situado la lucha contra la violencia machista como una de sus prioridades y ha favorecido numerosos proyectos del Gobierno en toda la provincia, en especial en materia de infraestructuras.

En su agenda también está el contacto habitual con infinidad de colectivos y entidades, así como con el tejido empresarial y los sindicatos, con escucha activa.