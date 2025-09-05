El «Arnomendi» zarpó de Ferrol para iniciar las campañas de vigilancia de pesca del bonito y el Plan de Vigilancia Pesquera

El patrullero de altura «Arnomendi» (P-63) ha partido este viernes, día 5 de septiembre, desde su base en la Estación Naval de La Graña en Ferrol, al mando del Capitán de Corbeta Francisco Gil Gómez, para desarrollar las campañas de vigilancia e inspección de pesca “Campaña del Bonito” y el “Plan de Despliegue Conjunto” (Joint Deployment Plan), incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) del año 2025 a desarrollar en aguas del Océano Atlántico.

En primer lugar se realizará una campaña de pesca del atún blanco o bonito del norte que tendrá una duración de dos semanas aproximadamente. A la finalización de esta, comenzará la campaña del Plan de Despliegue Conjunto para pesquerías de especies demersales y pelágicas en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental 2025 (JDP).

Durante los días 16,17 y 18 de septiembre el “Arnomendi” tiene prevista una escala en el puerto de Santander. El buque tiene previsto el regreso a su puerto base en Ferrol a finales del mes de septiembre. Para esta campaña cuenta con una dotación de treinta y tres personas

Como buque de inspección pesquera se llevará a cabo el control específico de las pesquerías del bonito de técnicas tradicionales y arrastre pelágico, así como el control de las actividades de buques pesqueros en general. Para desempeñar las tareas de inspección pesquera, el “Arnomendi” contará con la participación de dos inspectores (uno por cada campaña) de la “Secretaría General de Pesca”.

Perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, esta unidad está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la Acción del Estado en la Mar protegiendo los intereses marítimos nacionales, y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, apoyando así al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

El «Arnomendi»

El Patrullero de Altura P-63 » Arnomendi » es el tercer buque de la clase » Chilreu » y fue construido en los astilleros Construcciones Navales Paulino Freire S.A. en Vigo (Pontevedra). Fue botado en enero del año 2000, ceremonia en la que ejerció de madrina Ana Loyola de Palacio, entonces Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Finalmente entró en servicio tras su periodo de armado el 13 de diciembre de ese año.

El buque “Arnomendi “ toma su nombre de un monte guipuzcoano situado en la franja costera. Como dato curioso es el único barco de la clase que no ha adoptado el nombre de una isla de soberanía española. Inicialmente se contempló llamarle «Alegranza» , y así figura en algunos de los documentos más antiguos.

El buque tuvo su primera base en el Arsenal Militar de las Palmas, en julio de 2010 cambió su base al Arsenal Militar de Cartagena y en el 2016 a Ferrol, en donde está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.