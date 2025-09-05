Abierto el plazo para la presentación de ofertas para la reparación de la envolvente del Centro Cívico de Caranza

La Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado acaba de abrir el plazo para la presentación de ofertas de las obras de reparación de la envolvente del Centro Cívico de Caranza hasta el próximo 24 de septiembre.

El proyecto cuenta con una inversión de 581.467,91 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Esta cifra permitirá acometer las obras necesarias para solucionar los problemas de integridad de la envolvente del edificio, con la finalidad de garantizar la correcta protección del mismo frente a los agentes atmosféricos y que sus dependencias interiores puedan ser utilizadas en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Los vecinos de Caranza podrán disfrutar del centro cívico en su totalidad una vez finalicen las mejoras para eliminar las humedades y filtraciones y gracias a esta obra se recuperará la biblioteca de Caranza.

Este proyecto incluye la reparación integral de las cubiertas del edificio principal y de los espacios anexos (salón de actos y vestuarios; la instalación de modernos sistemas de impermeabilización y refuerzo de zonas críticas; la apertura de un nuevo acceso seguro a las cubiertas para facilitar el mantenimiento y prevenir problemas futuros; la limpieza y tratamiento de todas las fachadas; el relevo de partes dañadas y sellado de junta en la ventana principal o la impermeabilización completa de las paredes en el sótano del salón de actos.

Esta actuación está enmarcada en el convenio de regeneración urbana urbana de los firmado con la Consellería de Vivienda y Planificación del Territorio.