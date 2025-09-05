El domingo, día 14, será una jornada «muy cargada de actos». Fútbol, ciclismo y Orquesta Panorama

La jornada del domingo,día 14, estará «cargada» de actividades de las que podrán gozar no solamente los ferrolanos sino todos aquellos amantes del ciclismo, del fútbol y de una las buenas orquesta como es la «Panorama City».

Vuelta ciclista

Tal y como se señaló en la mañana de este viernes en un acto celebrado en la sala Curuxeiras, del Puerto » el domingo, 14 de septiembre, Ferrol será la capital del ciclismo gallego, siendo el punto de partida y de llegada de la cuarta y última etapa de la XXIII Volta a Galicia de ciclismo».

Esta última etapa empezará a las 10:30 horas con salida de la Plaza de Armas y llegada en el muelle de Curuxeiras, con un recorrido de 130 kilómetros.

Tras la salida irá por la zona de As Pías, para adentrarse en dirección al primer puerto de montaña de la jornada en Moeche. Posteriormente irá por toda la costa de Valdoviño, antes de recorrer Narón para entrar en el circuito final de 27 kilómetros, en el que subirán en dos ocasiones A Bailadora, como último contacto con la montaña.

El Racing, en casa

Y también con el deporte los aficionados ,seguidores y amantes del fútbol podrán asistir al encuentro entre el Racing de Ferrol y la SD Ponferradina.

El encuentro, que se jugará en el estadio municipal de A Malata, comenzará a las 20.30 horas.

La Panorama City

Y este mismo viernes el concello daba a conocer que la actuación de la orquesta «Panorama City» que se tuvo que suspender el pasado día 31, última jornada de las fiestas de verano debido a las condiciones meteorológica se celebrará el domingo, día 14, en la zona portuaria. El horario previsto de la actuación será de 22.00 horas a 1.00 de la madrugada.