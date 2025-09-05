O CPI Atios de Valdoviño conta con novo chan e o pintado de dúas aulas de infantil

A piques de comezar o novo curso escolar, o alcalde de Valdoviño, Alberto González, visitaba na mañá deste venres o CPI Atios xunto aos concelleiros de Obras, Alejandro García, e de Servizos, Benito Vega, para supervisar o remate dos últimos traballos de mantenemento realizados no centro educativo. Unha visita na que estivo acompañado da directora, Tania Ruanova.
Así, cun investimento cercano aos 10.000 euros, o Concello levaba a cabo traballos en dúas aulas de Educación Infantil e tamén no tellado da entrada de acceso do alumnado do ciclo, contiguo á zona de xogos exterior.
En concreto, a empresa local contratada pola Administración local pintaba dúas das aulas e colocaba o novo chan, ademais de instalar no citado tellado unha plancha no perímetro para mellorar o illamento e evitar filtracións.
Así mesmo, o Concello tamén substituía algúns elementos na área de xogosexterior, como un novo columpio cesta e un muelle balancín.