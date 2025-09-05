La Xove Banda de Narón ofrece un concierto en Odeón en la tarde de este sábado

El Centro Comercial Odeón acogerá este sábado a partir de las 19.00 horas una nueva actuación de la Xove Banda de Narón, perteneciente a la Agrupación Musical ‘Sementeira’.

La Xove Banda interpretará diversas piezas musicales que deleitarán a los presentes y llenarán de ambiente la Plaza de Eventos de Odeón.

Ejecutarán un repertorio variado: piezas gallegas, bandas sonoras, música pop… para dar cabida a todos los gustos musicales.

El concierto durará 60 minutos aproximadamente, y contará con la presencia de 30 músicos de edades comprendidas entre los 15 y los 35 años.