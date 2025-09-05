El festival «Pavo Fest» cambia de lugar para proteger los derechos y el bienestar de los pavos reales del Parque Municipal

Según un corto comunicado del concello de Ferrol el festival de música electrónica Pavo Fest que se celebrará el próximo día 20, sábado, y que tendría por escenario el parque municipal «Raiña Sofía» cambia su lugar de emplazamiento y se traslada a la zona del aparcamiento del estadio de A Malata.

Sobre esta celebración en el Parque Municipal habían surgido protestas de los vecinos de la zona cosa que el gobierno local habrá tenido en cuenta aunque la decisión del cambio oficialmente la cambia el concello por «Protección de los derechos y el bienestar de los animales» protegiendo así al grupo de pavos reales «residentes oficiales» del recinto.

El concello señala que «A decisión tomouse baixo criterios técnicos que recomendan, ao amparo da lei 7/2023, do 28 de marzo, de Protección dos Dereitos e o Benestar dos Animais, o traslado do evento, que nun principio se ía desenvolver no parque Raíña Sofía. O Pavo Fest dará comezo ás 16:00 horas e finalizará ás 01:00 horas».