El concello de Valdoviño convoca una reunión informativa sobre la senda peatonal y ciclista entre A Frouxeira y el campo de fútbol de Meirás

El Ayuntamiento de Valdoviño convoca a una reunión informativa a las personas con propiedades en las márgenes de la actuación para habilitar la futura senda peatonal y ciclista entre A Frouxeira y el campo de fútbol de Meirás. La reunión se celebrará el martes, día 9 de septiembre, a las 16:30 horas en el salón de plenos de la casa consistorial, y en ella, el alcalde, Alberto González, informará sobre las líneas maestras de la intervención, cuyas obras arrancarán este mes, y como estas repercutirán en su movilidad.

En concreto, a los propietarios de las fincas y viviendas que limitan con el paseo de la laguna de A Frouxeira; de aquellas ubicadas en la margen derecha de la carretera al Faro de Meirás hasta el núcleo de Regueiro, y a las ubicadas en la margen izquierda a partir de este y hasta el campo de fútbol. En estos tramos habrá obra nueva, y en los restantes, adecuación de trazado, por lo que los trabajos no afectarán en modo alguno a los propietarios.

La actuación fue adjudicada a la empresa José NO Mantiñán e Hijos Construcciones SA con una inversión ligeramente superior a los 360.000 euros. La intervención, promovida por la Diputación de A Coruña y financiada con fondos europeos Next Generation EU en el marco del programa DUS 5000 para municipios en reto demográfico, permitirá la creación de un itinerario ciclista y peatonal de 8 km para avanzar cara una movilidad más sostenible y segura, poniendo en valor espacios naturales singulares de interés como la laguna.

El proyecto se desarrollará en 3 tramos. El primero comprende la zona entre el estacionamiento de la playa de A Frouxeira y el camino que bordea la laguna, donde se construirá una plataforma única con 2 carriles bici de doble dirección, un carril para corredores, y se mantendrá el paseo de loseta para peones, reduciendo la calzada a un único sentido de circulación para vehículos. El segundo tramo, desde Lago hasta la carretera del faro de Meirás, contará con una senda segregada mediante elementos de madera, mientras que en el tercero, hasta el campo de fútbol, se instalarán separadores de caucho y se ampliará la calzada con terrenos municipales y de la cooperativa de Meirás, que fueron cedidos para facilitar la intervención..