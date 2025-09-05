Se corta al tráfico, desde el lunes, un tramo de la calle Iglesia, por obras de reparación

El Ayuntamiento de Ferrol informa de la previsión de las restricciones al tráfico rodado con motivo de las obras de subsanación de deficiencias en la calle Iglesia.

En virtud de estos trabajos, este lunes, día 8 de septiembre, se cerrará a la circulación de vehículos la calle Iglesia desde el cruce con Méndez Núñez hasta el de la calle Coruña, quedando también cortada la bajada por Sánchez Barcáiztegui desde la calle Magdalena.

Hace falta puntualizar que los coches podrán transitar en subida por Méndez Núñez y que la salida del aparcamiento subterráneo del mercado estará habilitada.

A lo largo de la próxima semana, la medida que avancen los trabajos, se informará de posibles cortes de tráfico en otros tramos de la calle Iglesia.



