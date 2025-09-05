Se suspende la travesía a nado «Abelardo López» por motivos de seguridad ante la presencia en la ría de carabelas portuguesas

La XXXII Travesía a nado «Abelardo López», prevista para este sábado, 6 de septiembre, en la lámina de agua frente al Patio de Armas del Arsenal Militar de Ferrol ha quedado suspendida por motivos de seguridad.

Esta decisión fue adoptada tras confirmarse la entrada en la ría de Ferrol de ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis), una especie marina cuya presencia supone un riesgo para la integridad física de las personas participantes, debido a su elevada toxicidad y capacidad de provocar lesiones graves por contacto.

Se estudiará la posibilidad de reprogramar el evento en una fecha futura, una vez se garantice la ausencia de riesgos en el entorno marítimo.