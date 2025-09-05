La XXXV «Festa do Pan» pone en valor este domingo la calidad y variedad del producto estrella de la gastronomía de Neda

Fin de semana grande en Neda, con la celebración de la tradicional Festa do Pan, declarada desde hace más de una década Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

La 35 edición del certamen llega este domingo al paseo marítimo del municipio con la finalidad de promocionar la variedad y calidad del pan y del resto de las elaboraciones que salen de los hornos locales. Será, como siempre, una jornada de encuentro, que aspira a reunir en la macrocarpa habilitada a cientos de personas en el almuerzo popular, y contará con una oferta de ocio para todos los gustos.

La apertura a las 10 horas de los puestos de venta de las panaderías La Nueva, Panificadora Germán, Santa Rita, y Paca Castromarcará, junto al mercado de artesanía, el arranque de esta cita de exaltación del producto estrella de nuestra gastronomía, en la que también colaboran La Gallega, Modesto Hermida y J. Castro Hermanos.

Calidad y variedad

Quien se acerque el domingo al evento, cuyo pregón leerá alrededor de las 13 horas la periodista nedense Ada Romero, tendrá la oportunidad de comprar el pan más sabroso, además de las mejores empanadas y dulces de Galicia.

El paseo por los stands de las panaderías, amenizado por los gaiteros y cabezudos de Los Viqueiras, permitirá comprobar la calidad y variedad de producción que da «sona» a Neda.

Y más sabores llegarán de la mano del Concurso de empanadas “En lembranza de Albarón”. Una decena de aficionados a la cocina competirán por conseguir los vales de compra de 200, 150 y 100 euros en las panaderías participantes o colaboradoras de esta edición presentando las mejores elaboraciones. Los ganadores/as se conocerán al finalizar el pregón.

Almuerzo popular

Tras la sesión vermú de Los Zares, se iniciará el almuerzo popular, bajo carpa. El menú incluirá pan y empanada de Neda, paella, churrascos, bebida, el imprescindible doce procedente de los nos fuere locales y café por 22 euros.

Los tíckets para participar se venderán a lo largo de la mañana en un stand habilitado en este entorno. En la sobremesa llegará la animación de La charanga da Carmiña.

Oferta complementaria

Durante la tarde cogerá fuerza la programación cultural y de ocio complementaria. Pensando en los más pequeños se ofertará el ya tradicional taller de elaboración de pan y, posteriormente, el espectáculo de mimo, malabares y humor del clown Arturo Cobas “Nono”. Por otra parte, la exhibición de Urban Galicia breaking, con el local bboy Amor pondrá un punto de innovación y el concierto del grupo folk Lenda ártabra pondrá el broche de oro a la edición.

El Ayuntamiento de Neda, organizador del evento, cuenta con el apoyo fundamental de la Diputación de A Coruña y con la colaboración de la Xunta, a través de Turismo de Galicia y Abanca, en el marco de las ayudas para municipios con fiestas de interés turístico. La programación especial previa dará comienzo en la noche de este viernes con el festival Noite de bolos y continuará este sábado con la visita interpretativa al molino del Carrizo.



