La Policía Nacional detiene a un individuo por el robo en el interior de una vivienda en Narón

Agentes adscritos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón han procedido en la mañana de este jueves, día 4, a la detención de un varón que en la madrugada del 27 de agosto se introdujo en una vivienda unifamiliar situada en O Calvario, municipio de Narón, siendo sorprendido por uno de sus moradores con varios efectos en sus manos.

Al ser detectado, el delincuente emprendió la huida logrando abandonar el lugar a la carrera, momento en el que los residentes hicieron una inspección de la finca observando que dos de los vehículos se encontraban abiertos y revueltos, y además dentro del domicilio distintos muebles también habían sido abiertos.

Por estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que dio sus frutos a los pocos días logrando identificar y detener al autor, a quien se le intervinieron distintos efectos.

Diligencias y detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Ferrol.