Valdoviño aprueba inicialmente un presupuesto de 7,1 millones con prioridad para el gasto social

El documento económico salía adelante con los votos del grupo de gobierno

El Ayuntamiento de Valdoviño aprobaba inicialmente el presupuesto para lel 2025 en la sesión plenaria celebrada en la tarde de este jueves con los votos a favor del grupo de gobierno. El documento eleva las cuentas a 7.114.356,95 euros, equiparando gastos e ingresos.

Supone un incremento del 6% respecto al último presupuesto aprobado, en junio de 2024, y recoge una serie de nuevas inversiones en obras y servicios que la Administración local podrá materializar tras su entrada en vigor.

El presupuesto, que pasará ahora a información pública, da continuidad a las políticas de los últimos años, y vuelve a priorizar el gasto social y la atención a las personas, a través de programas como el servicio de ayuda en el hogar o el plan de inclusión social. Asimismo, prioriza también las inversiones en proyectos culturales y deportivos, y con el apoyo de otras administraciones como la Diputación de A Coruña, recoge nuevas intervenciones en materia de acondicionamiento de la red viaria municipal.