La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron cuando los componentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol, que realizaban labores de vigilancia de la circulación, detectaron a un turismo cuyo conductor carece de permiso de conducir por la detracción del total de puntos asignado y perder la vigencia del mismo por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, cuando se dirigía al centro de exámenes de Ferrolterra para su recuperación.

El acto de este conductor constituye un posible delito penal por el cual se ha investigado y que le puede llevar a enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio

de la comunidad de treinta y uno a noventa días.