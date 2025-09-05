Cuarenta jóvenes podrán participar en la VIII Jornada de Pesca Infantil que organiza la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao abre el 8 de septiembre el plazo de inscripción para participar en una de las actividades que despierta más interés entre el público joven. Se trata de la Jornada de Pesca Infantil que alcanza ya su octava edición. Se celebrará el 27 de septiembre en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol, en Curuxeiras, y contará con la colaboración de la Sociedad de Pesca Riomar Ferrol.

La jornada se desarrollará entre las 9:30 y las 13:00 horas y en ella podrán participar niños y niñas de entre 7 y 13 años.

La actividad, de carácter gratuito, tiene un límite de plazas de 40 participantes que deberán anotarse previamente. El plazo para inscribirse estará abierto entre el 8 y el 15 de septiembre, ambos inclusive.

Tanto el programa de la jornada como el formulario de inscripción están disponibles en la página de web de la APFSC, www.apfsc.com. Los interesados en participar deberán descargar el formulario y remitirlo, una vez cumplimentado, al correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es.

Las personas participantes deben acudir acompañadas de un adulto y llevar su propio equipo de pesca. Estarán guiados durante la jornada por monitores de Riomar Ferrol que se encargarán de enseñarles las nociones básicas para iniciarse en esta actividad.