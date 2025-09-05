Cinco rondallas participan na III edición de «Rondalleando por Ultramar»

A música máis ferrolá poderá escoitarse este venres a partir das 19.00 horas polas rúas desde barrio.
O Concello de Ferrol e a Asociación Multisectorial Ultramar Village organizan a terceira edición do Rondalleando por Ultramar, unha iniciativa coa que se achega a música das rondallas a este barrio.
Así, está previsto que un total de cinco rondallas (Lucero del Alba, Club de Campo, Bohmeios, O Son do Mar e Sonidos del Alba) recorran as rúas e prazas de Ultramar a partir das 19.00 horas deste venres, parando a cantar diante de máis dunha vintena de locais asociados a Ultramar Village.
O itinerario que seguirá cada unha das rondallas pode consultarse nas redes sociais da asociación ou na ligazón https://bit.ly/RPU2025.
O Rondalleando por Ultramar realízase grazas a unha axuda concedida polo Concello de Ferrol dentro da subvención de actividades de dinamización e promoción económica para o ano 2025.