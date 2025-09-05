A Aula da Natureza-PAI en Valdoviño inicia o curso con 17 nenos

Máis dun centenar de menores de 0 a 3 anos pasaron polo centro municipal dende a súa apertura en 2017.
A Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia PAI iniciaba esta semana o novo curso con 17 nenos de cero a 3 anos, e a previsión dalgunha incorporación máis o vindeiro mes. Retomaba así a actividade tras o parón vacacional de agosto, e facíao co periodo de adaptación, no que as familias participan acompañando aos seus fillos, aumentando os tempos de estancia destes segundo cada caso co obxectivo de concluír o mes cos horarios propios do centro.
Emprazado no paseo da praia e lagoa da Frouxeira, este servizo municipal de conciliación é gratuíto para as familias, e dende a súa posta en marcha, en 2017, acolleu a 109 nenos.