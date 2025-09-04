El almirante Ignacio Céspedes Camacho tomó posesión como nuevo Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada

El Almirante Ignacio Céspedes Camacho tomó posesión de su nuevo cargo como Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, en un acto celebrado en la mañana de este jueves, día 4 de septiembre, en la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, en Madrid.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez, quien estuvo acompañado por los Oficiales Generales de la Armada, y de los Cuerpos Comunes con destino en la estructura orgánica de la Armada en Madrid y una representación del personal militar y civil con destino en la Jefatura de Apoyo Logístico.

En presencia del AJEMA se dio lectura al Real Decreto por el que se nombra Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada al Almirante del Cuerpo General de la Armada Ignacio Cèspedes Camacho. «A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2025, vengo en nombrar Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Ignacio Cèspedes Camacho . El Rey. La ministra de Defensa.»

El Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez pronunció las palabras de rigor «De Orden de S.M. el Rey se reconocerá al Almirante don Ignacio Cèspedes Camacho como Almirante Jefe de Apoyo Logístico respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!».

A su vez el nuevo AJAL efectuó el acto de juramento «Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo Almirante Jefe de Apoyo Logístico con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado»

Ignacio Céspedes Camacho, ascendido a almirante y nombrado AJAL en el pasado mes de julio. releva al Almirante Ignacio Frutos Ruiz, quien pasó a situación de retiro. La Jefatura de Apoyo Logístico, constituye el órgano responsable del apoyo a la Fuerza, con el cometido principal de asegurar que todos los órganos de la estructura de la Armada dispongan de los recursos materiales necesarios para realizar sus funciones, asegurar su sostenimiento y, en última instancia, garantizar el apoyo logístico.

El nuevo AJAL ingresó en la Escuela Naval Militar en 1982, recibiendo su despacho como alférez de navío en 1987. A lo largo de su carrera, ha complementado su formación con el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Alta Gestión de Recursos Humanos y especialización en Armas Submarinas. Además, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, entre los que destacan: Comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, del Centro de Evaluación y Certificación en el Combate, de la fragata “Almirante Juan de Borbón” (F-102), la corbeta “Diana” y el dragaminas “Genil”.

En su trayectoria, también ha sido jefe del Estado Mayor del JFC Norfolk en Estados Unidos, Almirante Jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica de la Armada, y ha formado parte del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa, entre otros destinos destacados. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones, incluidas la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco, siete Cruces del Mérito Naval con Distintivo Blanco y diversas distinciones de Organismos Internacionales.

Con este nombramiento, la Jefatura de Apoyo Logístico da un paso más en la consolidación y refuerzo de las capacidades logísticas de la Armada, garantizando que sus unidades continúen operando con los más altos estándares de eficacia y operatividad.